Juventus, grandissimo colpo! Sky: “Il sogno è lui” / Calciomercato

Sky Sport continua a parlare di calciomercato e di quello che potrebbe succedere in casa Juventus da qui in avanti

Calciomercato bollente in casa Juventus con Giuntoli che parla poco ma che sembra agire in maniera molto decisa per rendere la rosa dei bianconeri la più forte possibile. Lo sa bene Thiago Motta che (ci dicono) sarebbe molto contento di quello che è l’operato del club. Sono arrivati dei colpi interessanti, certo, ma la “musica” non è ancora finita. E nelle idee del club bianconero ci sarebbe anche qualcosa di molto interessante da fare da qui fino al termine della sessione estiva di mercato. Di nomi ne stanno circolando diversi, ma secondo quanto viene rivelato da Sky Sport ce ne sarebbe solamente uno in cima alla lista delle preferenze.

Mercato Juve: il sogno bianconero è solo uno

Stiamo parlando di Koopmeiners. E’ lui il calciatore, il nome che i tifosi della Juventus non vedono l’ora di vedere alla Continassa. Secondo Sky, Giuntoli ora starebbe lavorando in maniera importantissima praticamente solo su questo nome. Alla Dea – che chiede 60 milioni di euro – è stato chiesto tempo. La Juve deve piazzare qualche colpo in uscita così da poter avere anche la liquidità economica utile ad affondare l’affare Koopmeiners. E’ solo questione di tempo: la Juve vuole comprarlo. E sempre parlando di mercato, occhi bene aperti: da quanto ci risulta, infatti, nelle idee del club c’è qualcosa di clamorosamente grosso <<<