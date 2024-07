News Juve | Bomba di calciomercato: Giuntoli tenta il colpaccio

Voci di calciomercato si rincorrono e ci dicono che qualcosa di molto grosso potrebbe succedere in casa Juventus

Che Giuntoli stia lavorando in sede di calciomercato meglio di chiunque altro è cosa nota. Basti vedere cosa è riuscito a fare con Cabal, che era ad un passo dall’Inter e che è stato invece “sfilato” al club nerazzurro con una mossa clamorosa da parte del dirigente Juventino. Il quale, però, non ha finito di sorprendere. Nei piani della Juventus – infatti – c’è anche qualcos’altro di molto interessante che potrebbe accadere da qui a breve. Una voce incontrollata si sta facendo largo svelando ciò che potrebbe avvenire prima della chiusura ufficiale della sessione di mercato.

Calciomercato Juventus: dopo Cabal, Giuntoli ci riprova per un grande colpo

Abbiamo spesso raccontato di come a Giuntoli piaccia lavorare sotto-traccia. Ci è riuscito praticamente sempre e le mosse portate a termine in questa estate bollente sono lì a confermarlo. Ma le sorprese, come detto, non sono finite. Stando a quanto viene riportato da La Stampa si potrebbe infatti ri-aprire uno spiragli per Calafiori. Avete capito bene. Da quanto risulta anche alla nostra redazione, l’Arsenal potrebbe “mollare” il colpo ed è in questo senso che la Juve potrebbe infilarsi e rubare da sotto al naso ai Gunners (e non solo) uno dei pezzi più ambiti del mercato mondiale. L’idea, potrebbe essere quella di affondare il colpo da qui a breve. Per ora Calafiori è in ritiro con il Bologna: un colpo di scena (per mano di Giuntoli) potrebbe cambiare tutto. E non è finita. In queste ore Alfredo Pedullà ha svelato anche qualcos’altro di molto importante rispetto al mercato Juventino: ecco cosa ha detto <<<