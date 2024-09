Calciomercato Juve, non è finita! Giuntoli può aprire una trattativa per…

Il calciomercato in casa Juve sembra non essere terminato. Giuntoli pare avere in mente ancora qualcosa di importante

La Juve ha concluso il suo calciomercato con diverse operazioni che l’hanno messa – secondo tutti – in cima alle squadre che hanno operato meglio in tutta Europa. Una spesa più vicina ai 200 milioni di euro che ai 100, sta lì a testimoniare la totale volontà da parte del club bianconero di provare a costruire una rosa che possa avere la giusta profondità e la giusta qualità. La ragione è molto semplice: si vuole lottare in Italia ma anche in Champions League dove nessuno ha voglia di fare la figura del partecipante non protagonista. E in primis, così la pensa Thiago Motta. Di sicuro uno dei colpi che è venuto meno è quello di Sancho. Su cui stanno circolando delle voci significative.

Il mercato della Juventus non è ancora chiuso

Come ha svelato Balzarini, uno dei motivi per cui non si è potuti andare a dama è legato al fatto che alcuni calciatori che dovevano essere piazzati in uscita, non sono stati venduti. E questo ha messo la Juventus in una condizione di chiara difficoltà. Allo stesso tempo bisogna sottolineare obbligatoriamente che Giuntoli sarebbe pronto a… non fermarsi. Con i mercati ancora aperti, infatti, la Juventus sembra pronta a voler provare ad anticipare il proprio lavoro per gennaio. Ossia: a piazzare Arthur, Kostic e Djalò nei prossimi 15 giorni. Giuntoli avrebbe l’assoluta volontà di provare ad aprire qualche affare in tal senso. Questo consentirebbe alla Juventus di incassare qualche milione e allo stesso tempo di portarsi avanti con il lavoro in vista della prossima sessione di affari. Quello che succederà lo staremo a vedere. Di sicuro, però, qualcos’altro di molto grosso è stato già fatto da Giuntoli. In queste ore sta circolando una notizia da urlo <<<