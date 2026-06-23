Davide Frattesi ha intenzione di iniziare una nuova avventura e potrebbe farlo sempre nella massima serie del calcio italiano. Un calciatore che nel corso delle ultime stagioni ha vinto tanto e segnato gol fondamentali (come la rete della vittoria in semifinale tra Inter e Barcellona) ma con il passare delle annate ha visto il suo minutaggio in continuo declassamento a tal punto da richiedere di poter iniziare una nuova pagine della sua carriera. Le qualità sono sicuramente fuori ogni dubbio e di conseguenza è solo questione di tempo prima che più di qualche squadra possa bussare alla porta ed andare a caccia della chiusura dell'affare.

Un affare di primissimo livello

Davide Frattesi, ex Sassuolo

I bianconeri di Torino ci stanno pensando, anche perché il calciatore è stato il primo ad aprire ad una trattativa di questo livello. Un talento decisamente interessante che potrebbe andare via dall'Inter ad un prezzo di favore ed anzi nelle ultime ore si sta cercando di capire se ci sono i margini per poter aprire ad uno scambio. Due i profili che piacciono al mondo neroazzurro e su cui si potrebbe iniziare a fare la differenza. Non perdiamo un istante e passiamo ai nomi che potrebbero essere proposti alla dirigenza Campione d'Italia.

Il punto sui Campioni d'Italia

Andrea Cambiaso

I profili che interessano ai Campioni d'Italia sono due e stiamo parlando diper rinforzare la difesaper la fascia. La valutazione di Frattesi si aggira attorno aie di conseguenza la quadra è tutt'altro che semplice da trovare. Vedremo se ci saranno dei nuovi aggiornamenti ed un affondo con il tempo che avanza oppure è solo questione di tempo prima che la dirigenza possa provare un affondo vero e proprio per arrivare alle giocate di un talento che in Serie A ha tutto per dire la sua.