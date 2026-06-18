Cambiaso al centro della trattativa

Il dialogo tra Juventus e Chelsea entra nel vivo e potrebbe presto trasformarsi in una delle operazioni più importanti dell'estate bianconera. Al centro dei discorsi c'è sempre Andrea Cambiaso, seguito da tempo dal club londinese e considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare le corsie esterne. La Juventus continua a valutare il giocatore tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra ritenuta necessaria per privarsi di uno dei titolari di Luciano Spalletti. Il Chelsea, però, si sarebbe fermato per ora a una proposta vicina ai 28 milioni. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, i contatti proseguono. I londinesi sanno che la Juventus ha bisogno di realizzare una plusvalenza entro la fine del mese e puntano a sfruttare questa situazione per trovare un'intesa. Anche il Barcellona resta interessato all'esterno italiano, ma la strategia dei catalani è diversa. Il club spagnolo preferirebbe infatti inserire alcune contropartite tecniche, mentre il Chelsea è disposto a mettere sul tavolo una proposta principalmente economica. La cessione di Cambiaso potrebbe garantire ai bianconeri le risorse necessarie per sistemare il bilancio e finanziare il mercato in entrata.

Spunta Jackson per l'attacco

Nel corso delle trattative è emerso anche un secondo nome che interessa alla Juventus. Si tratta di Nicolas Jackson, attaccante senegalese che il Chelsea considera cedibile e che potrebbe diventare una soluzione per il reparto offensivo bianconero. L'attaccante corrisponde alle caratteristiche richieste da Spalletti. La dirigenza cerca infatti una punta fisica, capace di garantire profondità e presenza in area di rigore. Per questo motivo il profilo di Jackson viene osservato con attenzione. Il Chelsea sarebbe disposto a discutere un'operazione in prestito, facilitando così un eventuale trasferimento a Torino. L'idea piace perché permetterebbe alla Juventus di rinforzare l'attacco senza affrontare immediatamente un investimento particolarmente pesante.

Le conseguenze sul futuro di Vlahovic

L'eventuale arrivo di Jackson potrebbe però avere ripercussioni importanti sulle altre operazioni offensive. In particolare, sul futuro di Dusan Vlahovic. La Juventus continua a valutare la situazione del centravanti serbo, ma l'inserimento di un nuovo attaccante ridurrebbe ulteriormente gli spazi economici per un eventuale rinnovo alle condizioni richieste dal giocatore. Anche la posizione di Randal Kolo Muani resta da monitorare. L'attaccante francese continua a essere uno degli obiettivi principali della dirigenza, ma molte decisioni dipenderanno dalle uscite e dalle risorse disponibili. Prima di completare il reparto offensivo, inoltre, la Juventus dovrà chiarire il futuro di Jonathan David, considerato uno dei giocatori in uscita. Cambiaso resta la chiave dell'intera operazione. Se l'accordo con il Chelsea dovesse concretizzarsi, potrebbe aprire la strada a una serie di movimenti destinati a ridisegnare l'attacco bianconero.