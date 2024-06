Ferrara: “Continua il rapporto sul mercato tra Fiorentina e Juve”

Benedetto Ferrara, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'operazione Moise Kean.

Benedetto Ferrara, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Ecco a noi Moise Kean, ex enfant prodige, ex nazionale, ex bad boy, almeno si spera. Prosegue così una curiosa sintonia con la Juventus, quella che ha spinto la Fiorentina a portare in fondo cinque operazioni di un certo livello: Chiesa, Vlahovic, Mandragora, il prestito di Arthur e ora Kean, giocatore che la società bianconera voleva vendere a tutti i costi per poter fare operazioni in entrata. Siamo qui apposta, pare. Zero gol nell’ultima stagione, 17 gol totali nel suo anno migliore al Psg, dove giocava con Mbappe e Neymar, non con Portillo e Castillo, giusto per farci un’idea. Il suo nome ha scatenato varie reazioni che possiamo riassumere in tre correnti di pensiero. La prima è quella dei moderati, ovvero: le potenzialità ci sono, ma va bene solo se arriva un altro attaccante con numeri un po’ più solidi”.