ESCLUSIVA JUVENEWS / Grande colpo vicino, Padovan: “Allegri lo vuole”

“A mio giudizio non vi è un problema di compatibilità tra Giuntoli e Allegri. Forse può essere che il tecnico bianconero ritenga il ds partenopeo eccessivamente “ingombrante” e, per questo motivo, preferisce magari Manna. Però Giuntoli rappresenta l’ideale per il processo di ricostruzione e rinascita della Juventus”.

“Ora come ora e stando così le cose, non vedo una Juve che possa andare oltre alla qualificazione in Champions League. Mi sembra che ciò rappresenti l’obiettivo minimo, se non massimo in casa bianconera”. Detto questo, parlando sempre di futuro e di Juventus, attenzione: ecco la formazione che sogna di costruire Allegri <<<