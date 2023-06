News Juventus / Allegri addio: annuncio clamoroso, colpo di scena

Massimiliano Allegri non sarà il prossimo allenatore della Juventus. Non lo diciamo noi, ma una notizia bomba svelata su Twitter dal noto giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco cosa ha scritto.

Allegri può dire addio alla Juventus

"NOTIZIA BOMBA! Secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024". Un colpo di scena clamoroso, se vogliamo, che racconta molto bene come le sorprese in casa Juventus rischino di essere davvero parecchie e molto rumorose. Ecco il motivo per cui vale la pena tenere le antenne dritte: la Juventus potrebbe trovarsi di fronte ad una vera e propria rivoluzione. Elkann, nel frattempo, avrebbe già preso una decisione da urlo rispetto invece al calciomercato <<<