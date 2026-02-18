Di Marzio sgancia il siluro sulla Juventus: bomba di mercato

Una volontà, quella del serbo, che secondo Di Marzio sarebbe rimasta invariata ancora oggi.

Gianluca Di Marzio, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha ricostruito i retroscena legati all’interesse della Juventus per Victor Osimhen nella scorsa estate, fornendo anche qualche aggiornamento sul futuro di Dusan Vlahovic.

Stando a quanto raccontato dal giornalista, Spalletti non avrebbe mai avuto la possibilità di allenare Osimhen alla Juventus, semplicemente perché quando il club bianconero aveva pensato all’attaccante nigeriano, in panchina sedeva ancora Igor Tudor e non lui. Di Marzio ha spiegato che ci fu un primo tentativo da parte di Giuntoli già dopo la primavera, quando l’allora direttore sportivo aveva immaginato un possibile approdo del giocatore a Torino, senza però che si arrivasse a una trattativa concreta con il Napoli. In un secondo momento, con la nuova dirigenza bianconera — quella con Chiellini e Comolli — si sarebbe addirittura discusso di uno scambio tra Osimhen e Vlahovic tra le due società, ma l’operazione non decollò: il Napoli non aprì, e soprattutto lo stesso Vlahovic non aveva alcuna intenzione di lasciare la Juventus.

Una volontà, quella del serbo, che secondo Di Marzio sarebbe rimasta invariata ancora oggi. Il giornalista ha infatti anticipato che nei prossimi giorni è previsto un incontro con il suo procuratore, e che esisterebbe ancora uno spiraglio concreto per un prolungamento del rapporto tra Vlahovic e la Juventus. Ma questa, come sottolineato dallo stesso Di Marzio, è un’altra storia.