Derby d’Italia non solo in campo: Juve e Inter si sfidano sul mercato

TORINO – Questa sera la Juventus torna in campo per un altro impegno fondamentale della sua stagione. Alle 20:45, infatti, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium di Torino il Genoa negli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021. Al momento, gli uomini di Andrea Pirlo arrivano da tre vittorie consecutive, conquistate contro Udinese, Milan e Sassuolo, e vogliono a tutti i costi proseguire in questa scia positiva. Nel frattempo, poi, la società ha iniziato a lavorare molto sul mercato, per regalare al tecnico nuovi rinforzi. In particolare, l’obiettivo della dirigenza è quello di prendere almeno un nuovo attaccante, per completare un pacchetto offensivo in piena emergenza dopo l’infortunio di Paulo Dybala.

Molti sono i nomi che in questi giorni stanno circolando dalle parti della Continassa, alcuni conosciuti e altri meno. Al momento, quelli più caldi sembrano quelli di Gianluca Scamacca e Arkadiusz Milik, anche se non sembra essersi mosso ancora nulla. Dalla Germania, però, fanno sapere che la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su un giovane attaccante della Bundesliga. Si tratta di Matheus Santos Carneiro Da Cunha, brasiliano classe 1999 in forza all’Hertha Berlino, con cui in questa stagione ha totalizzato 14 presenze e 7 gol. Tuttavia, i bianconeri non sarebbero l’unica squadra interessata al giocatore.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, la Juve e l’Inter si stanno sfidando per Matheus Cunha. Nella settimana del Derby d’Italia, dunque, bianconeri e nerazzurri hanno iniziato a darsi battaglia anche sul mercato, in attesa di potersi sfidare sul prato di San Siro domenica 17 gennaio. Al momento, però, non ci sono ancora cifre o novità riguardo a possibili offerte per l’attaccante brasiliano da parte delle due squadre; nelle prossime settimane si attendono aggiornamenti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<