Il futuro di Jonathan David potrebbe entrare nel vivo nelle ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus dovrebbe avere nella giornata di oggi un nuovo contatto con l’Atletico Madrid per discutere della possibile cessione dell’attaccante canadese.

Il club spagnolo avrebbe manifestato interesse per il classe 2000 e sarebbe intenzionato ad approfondire i discorsi con la dirigenza bianconera.

Juventus-Atletico, sul tavolo anche Sorloth

La situazione potrebbe diventare ancora più interessante considerando l’interesse della Juventus per Alexander Sorloth, centravanti norvegese in uscita dall’Atletico Madrid.

Nelle prossime ore sarà quindi da capire se le due società riusciranno a trovare una formula per un possibile scambio, con David in Spagna e Sorloth pronto a fare il percorso inverso.

David, il futuro è ancora da decidere

La posizione dell’attaccante canadese resta però un punto fondamentale della trattativa. Dopo la prestazione deludente offerta contro il Parma, il suo futuro alla Juventus resta da definire.

David potrebbe decidere di restare a Torino almeno fino a gennaio, ma i prossimi contatti con l’Atletico Madrid potrebbero chiarire maggiormente il suo futuro e quello dell’attacco bianconero.