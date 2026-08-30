La vittoria contro il Parma lascia alla Juventus anche un nuovo problema fisico da valutare. Andrea Cambiaso, entrato nella ripresa, è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti a causa di un infortunio.

Cambiaso costretto al cambio contro il Parma

L’esterno bianconero ha provato inizialmente a rimanere in partita, ma il fastidio accusato non gli ha permesso di continuare. Luciano Spalletti è stato quindi costretto a effettuare un nuovo cambio, mandando in campo Teun Koopmeiners.

L’olandese è poi riuscito a lasciare il segno, trovando poco dopo il gol che ha chiuso definitivamente la sfida sul 2-0. L’uscita di Cambiaso è arrivata nel finale, con il giocatore costretto a interrompere anzitempo la propria partita.

Oggi gli esami al JMedical

Cambiaso sarà sottoposto oggi ad accertamenti strumentali al JMedical per chiarire con precisione la natura del problema fisico accusato contro il Parma. Soltanto dopo gli esami sarà possibile capire l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

La Juventus attende quindi l’esito degli accertamenti, nella speranza che per l’esterno bianconero si tratti soltanto di un problema di lieve entità.