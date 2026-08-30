Nuovo rinforzo per il futuro della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto di Ali Camara, giovane attaccante belga classe 2008 proveniente dal Genk.

Il calciatore arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. Camara dovrebbe essere inizialmente aggregato al gruppo della Next Gen, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita nel settore bianconero.

Il comunicato della Juventus su Ali Camara

La Juventus ha annunciato ufficialmente il suo nuovo acquisto: “Rinforzo per la Next Gen: Ali Camara è un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante belga arriva a titolo definitivo dal Genk e firma un contratto fino al 30 giugno 2030.

Nato nel 2008 e cresciuto nel settore giovanile del club belga, Camara è un profilo di grande prospettiva che vanta già diverse presenze nel giro delle nazionali giovanili del Belgio. Il giovane talento andrà a rinforzare il reparto d’attacco a disposizione dell’Under 20.

Benvenuto in bianconero, Ali!”.