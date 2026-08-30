Edon Zhegrova apre ad un possibile trasferimento all’Al-Ittihad. Fabrizio Romano fa il punto sul futuro dell’esterno della Juventus.
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Sirene arabe per Edon Zhegrova proprio nei giorni decisivi della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, l’esterno offensivo della Juventus sarebbe aperto all’ipotesi di un trasferimento all’Al-Ittihad.
Il club saudita avrebbe inserito il classe 1999 in una lista di candidati per rinforzare le corsie offensive, trovando il gradimento del giocatore.
Zhegrova apre all’Al-Ittihad
L’ipotesi di proseguire la propria carriera in Saudi Pro League rappresenterebbe dunque una possibilità concreta per Zhegrova, che sarebbe fortemente tentato dalla proposta dell’Al-Ittihad.
La situazione potrebbe quindi svilupparsi nelle prossime ore, con il club saudita chiamato a decidere su quale profilo puntare per il proprio reparto offensivo.
Niente Atalanta per Zhegrova
Nelle ultime settimane era stato registrato anche l’interesse dell’Atalanta, ma Zhegrova non avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al club bergamasco.
L’esterno bianconero, sempre secondo quanto riferito da Romano, considererebbe al momento l’Al-Ittihad una destinazione maggiormente gradita per il prosieguo della sua carriera. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sviluppi sul suo futuro.
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