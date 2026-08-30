Sfumato l’arrivo di Franck Kessié, la Juventus ha deciso di cambiare obiettivo e di concentrarsi con grande decisione su Pape Matar Sarr. Il centrocampista senegalese, classe 2002 e attualmente in forza al Tottenham, è diventato una delle priorità per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti.

La necessità di intervenire sul reparto è aumentata anche dopo l’infortunio di Thuram, con la dirigenza bianconera al lavoro per regalare al tecnico un nuovo centrocampista prima della chiusura del mercato.

Pape Matar Sarr ha aperto alla Juventus

A fare il punto sulla trattativa è stato Fabrizio Romano, che ha rivelato un dettaglio importante: il giocatore avrebbe già dato un’apertura di massima al trasferimento a Torino.

L’esperto di mercato ha dichiarato: “Per Pape Matar Sarr c’è un ok di massima del giocatore. Il ragazzo vuole andare alla Juventus. Juve e Tottenham sono in contatto dalla notte dopo le rispettive partite per cercare di chiudere l’operazione. Ormai il tempo stringe, ma la Juve si avvicina con grande forza a Pape Matar Sarr”.

Juventus-Tottenham, si lavora sulla formula

Il nodo principale resta ora la formula dell’operazione. La Juventus potrebbe puntare a un prestito con diritto di riscatto, mentre il Tottenham vorrebbe inserire un obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

“Potrebbe essere un prestito con diritto che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Tottenham chiede di includere l’obbligo, vedremo come e se si troverà l’accordo definitivo. Ma per la Juve avere già l’ok del giocatore è chiaramente un passaggio molto importante in queste ore di trattativa”, ha concluso Romano.