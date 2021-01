Dall’Inghilterra sicuri: Juventus sulle tracce di un terzino

TORINO – La Juventus si prepara alla finale di Supercoppa Italiana di questa sera contro il Napoli. Alle ore 21, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, le due squadre scenderanno in campo e si affronteranno per l’assegnazione del primo trofeo stagionale. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo sta lavorando in questi giorni con la squadra per preparare questo importantissimo match, ma deve fare i conti con le tante assenze. Oltre a Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt (fuori per Covid), l’allenatore questa sera dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala e Merih Demiral, entrambi infortunati. Inoltre, anche in attacco persiste la situazione critica, con Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata come unici disponibili per il fronte offensivo.

Per questo, la società bianconera avrebbe iniziato a lavorare duramente sul mercato per cercare di portare a Torino dei rinforzi adeguati, in particolare per completare il reparto avanzato. Molti sono i nomi che stanno circolando dalle parti della Continassa: quello più caldo, al momento, sembra essere quello di Gianluca Scamacca. La Juve, infatti, avrebbe messo nel mirino il centravanti del Sassuolo in prestito al Genoa e avrebbe pronta un’offerta per acquistarlo. Tuttavia, dall’Inghilterra sono sicuri che la Vecchia Signora si stia muovendo anche per altri ruolo e avrebbe già puntato un terzino.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, dunque, la Juventus sarebbe interessata a Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal. Spagnolo classe 1995, Bellerin è un giocatore molto tecnico e veloce, che fino ad ora ha collezionato con i Gunners 205 presenze e 8 reti. La Juve avrebbe chiesto delle informazioni su di lui, ma deve fare i conti con un’agguerrita concorrenza. Infatti, sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche Paris Saint Germain e Barcellona. Nelle prossime settimane si attendono novità su questo possibile colpo. Ma attenzione perché, nel frattempo, sono arrivate anche altre importantissime notizie di mercato in casa bianconera: >>>> Ore caldissime, Alfredo Pedullà svela una grossa novità: svolta decisiva in arrivo! <<<<