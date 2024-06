Criscitiello: “Di Lorenzo vuole vestire la maglia della Juventus”

Michele Criscitiello ha parlato del terzino Giovanni Di Lorenzo: per il giornalista, il calciatore desidererebbe vestire la maglia della Juve

Intervenuto a Sportitalia, Michele Criscitiello si è espresso sulla diatriba di calciomercato riguardante l’interesse della Juventus per Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Ecco le parole del giornalista: “Il capitano vuole andare via, mercoledì c’è stata la chiamata tra lui e Conte. Conte l’ha chiamato con grande umiltà e tanta voglia di trattenere il capitano. La risposta però è stata negativa. Di Lorenzo vuole vestire la maglia bianconera e Giuffredi ha già un accordo con la Juve. Questo perché: cosa fa durante la stagione De Laurentiis nell’annata pessima del Napoli? Se ne possono andare via tutti basta che mi portate un’offerta”.