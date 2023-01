Calciomercato Juventus / Indiscrezione da brividi: “Sarebbe un colpo incredibile”

Col senno di poi, la dirigenza della Juventus si sta rendendo conto che forse alcuni investimenti compiuti in estate non sono stati esattamente la scelta migliore da compiere. Al momento, sia Pogba che Di Maria, arrivati entrambi a zero, ma con un ingaggio molto alto, si sono rivelati di acquisti fallimentari. Leggermente meno l'argentino, ma da un fuoriclasse come lui ci si aspettava sicuramente un apporto diverso. Il nuovo diktat della proprietà sarà quello di puntare più sui giovani, magari già affermati, ma comunque con una carta di identità verde. E' ovvio che qualora dovesse presentarsi una ghiotta occasione, Cherubini non se la farà sfuggire di certo. L'indiscrezione che arriva direttamente dall'Inghilterra fa sognare i tifosi juventini. Alla Continassa potrebbe approdare un altro grande campione<<<