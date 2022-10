Calciomercato Juventus – News col botto, bianconeri in pole per il crack mondiale

Comunque proseguirà il cammino bianconero, difficilmente sarà una stagione trionfale per la Vecchia Signora. L'epilogo che tanti temono potrebbe addirittura essere peggiore dello scorso anno in cui non arrivarono trofei, ma almeno ci si qualificò per la Champions League. C'è ancora tanto tempo per recuperare. Il problema è potrebbe essere troppo tardi per raggiungere traguardi ambiziosi. E' innegabile che serva una rivoluzione della rosa. Vanno riveduti i giudizi sul mercato compiuto questa estate. Per ora il bilancio è molto negativo.