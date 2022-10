Calciomercato Juventus / Colpo di scena per gennaio, gira una voce folle

La Juventus affronterà un tour de force non indifferente nei prossimi 40 giorni. Un numero concentratissimo di partite che indirizzerà in maniera netta la stagione. Si comincia domenica contro il Bologna, con un unico risultato a disposizione: la vittoria. Un successo contro i felsinei sarebbe il viatico migliore per poi affrontare la decisiva sfida di Champions contro il Maccabi Haifa. E' tutto nelle mani di Allegri e dei suoi ragazzi, almeno fino alla sosta per il Mondiale. Poi, però, la società passera all'azione in maniera pesante.