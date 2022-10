Juve, mercato scoppiettante: la Gazzetta fa 9 nomi da paura

Il campionato di Serie A è tornato di scena ieri con diverse partite interessanti che hanno visto le big fare bottino pieno. Il Napoli si è liberato agevolmente del Torino (3-1), la Roma ha espugnato il San Siro nerazzurro (1-2) mentre il Diavolo ha vinto la trasferta di Empoli per 3 a 1. La Juventus è chiamata a rispondere con un successo per non allontanarsi ulteriormente dalla vetta.