Calciomercato Juventus / Valeva 55 milioni, Cherubini può prenderlo a zero

Fra le più attive nel mercato estivo, la Juventus vuole vedere i frutti del lavoro svolto in entrata fra luglio e agosto. Una mezza rivoluzione quella andata in scena alla Continassa, che nella testa della dirigenza piemontese dovrà servire per riportare lo scudetto a Torino. Sono arrivati campioni ambiti da tante grandi squadre e sicuramente riusciranno a dare il loro contributo in maniera concreta nel prosieguo della stagione.