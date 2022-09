Mercato Juve – Il nuovo campione lo porta lo sponsor / Raffica di news

Ancora poche ore e la Juventus scenderà in campo contro la Salernitana. Allegri predica la massima concentrazione, serve una vittoria convincente per scacciare i malumori che serpeggiano nell'ambiente bianconero. Le altre big hanno ottenuto i tre punti, la Vecchia Signora non può essere da meno.

Il mercato dura 12 mesi. Ormai lo abbiamo capito bene. La dirigenza piemontese è pronta ad intervenire nuovamente nella finestra di gennaio per fornire ad Allegri ulteriori risorse per dare l'assalto allo scudetto. Nella consueta raffica bianconera vi raccontiamo le ultime notizie su cosa bolle in pentola alla Continassa, soprattutto per quanto concerne il calciomercato. Sfogliamo insieme le news di oggi<<<