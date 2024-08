Calciomercato, testa a testa Juve-Atalanta per Nico Gonzalez

Nico Gonzalez sarebbe diventato l'oggetto dei desideri del calciomercato di Juve e Atalanta, in pole sull'argentino sulla concorrenza estera

L’affare Nico Gonzalez potrebbe rimanere in Italia in una girandola di calciatori che riguarderebbe sempre e comunque solo il territorio nostrano. L’attaccante argentino della Fiorentina sarebbe, in ordine cronologico, l’ultima idea importante del calciomercato della Juventus. Soprattutto dopo aver appurato le difficoltà di giungere a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Un obiettivo che però colliderebbe con l’Atalanta, da tempo sul giocatore, e cui rapporti sarebbero già tesi per la questione Teun Koopmeiners.

Gonzalez in uscita: la Fiorentina cerca Gudmundsson

Lato viola, la Fiorentina, secondo quanto riportato da Tmw, non riterrebbe incedibile Gonzalez ma non vorrebbe dar via libera troppo frettolosamente all’uscita del giocatore. Prima ancora che questo avvenga, il club gigliato desidererebbe avere l’accordo in mano per Albert Gundmundsson, attaccante del Genoa, pallino della società già dallo scorso calciomercato invernale. Accordo che al momento non ci sarebbe ancora, a differenza di quello con il Venezia per Tanner Tessmann. In ogni caso, l’incontro tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Gonzalez, previsto per domani, potrebbe mettere un tassello pesante sul futuro di tutte le parti i cui interessi sono intrecciati tra loro.