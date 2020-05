Calciomercato, Sportmediaset annuncia: “Sì al trasferimento!” – News Juve

News Juve, calciomercato: trattativa bollente in corso

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Si fa sempre più calda una delle più importanti piste di calciomercato della Juventus del momento. Dopo le voci delle ultime settimane, adesso infatti sono arrivate ulteriori e pesantissime notizie in merito: la trattativa non solo sarebbe in corso, ma sarebbe anche già arrivato un “sì” decisivo per l’affare. Stiamo parlando del possibile passaggio di Miralem Pjanic al Barcellona. “Se il campionato di Serie A dovesse ripartire, per Miralem Pjanic si tratterebbe di giocare le ultime partite con la maglia della Juve. Il bosniaco, primo tra gli stranieri a tornare alla base in seguito all’emergenza coronavirus, pare infatti destinato all’addio”, questo è quanto scrive Sportmediaset.it, che conferma anche che il centrocampista bosniaco avrebbe già detto di sì alle avanches dei blaugrana e che Juve e Barcellona si sarebbero messi a tavolino per cercare l’accordo. Già perché, incassato il via libera da parte del giocatore, ora va trovata l’intesa tra i due club. Paratici spinge per inserire nell’affare il cartellino di Arthur per uno scambio alla pari, ma la differenza di età tra i due calciatori e soprattutto la volontà del brasiliano di rimanere in catalogna complica molto la situazione. Ecco perché il Barça avrebbe proposto alla Juventus altri due nomi, quelli di Ivan Rakitic e di Arturo Vidal. Il primo, molto chiacchierato anche negli scorsi mesi in ambiente bianconero, ora non incontrerebbe però il favore della Vecchia Signora anche per un fattore anagrafico, così come il cileno. Ci sarà dunque da trattare per trovare l’intesa, ma intanto la pista si fa sempre più concreta: Pjanic si avvicina a grandi passi al Barcellona. Per quanto riguarda invece il mercato bianconero in entrata, occhio a quello che starebbe bollendo in pentola: nel mirino di Paratici infatti sarebbero finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA