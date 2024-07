La Juve ha detto addio a Rabiot: il francese è svincolato e sulle sue tracce ci sono due squadre. Le ultime novità

Non c’è più speranza di rivedere ancora Adrien Rabiot con la maglia della Juve anche nella prossima stagione. Il suo contratto con i bianconeri è scaduto lo scorso 30 giugno e le trattative per il rinnovo non hanno avuto esito positivo. Giuntoli in conferenza stampa ha quindi confermato l’addio del giocatore. E ora?

Calciomercato, la Juve saluta Rabiot: futuro incerto

Il centrocampista francese è ora svincolato e libero di firmare con qualunque squadra voglia. Il problema è che fin qui non sono molte le squadre che si sono dette interessate e ancora meno quelle disposte a pagare le sue altissime richieste di ingaggio e commissioni. Il Milan ci pensa così come il Manchester United: sembrano essere loro due le favorite.