Calciomercato, niente Roma per Djalò: verrà reintegrato dalla Juve

La Roma ha deciso di non puntare su Djalò: il difensore portoghese farà ora ritorno alla Juve dove verrà reintegrato in rosa

Dopo aver svolto le visite mediche con la Roma, alla fine i giallorossi hanno deciso di non puntare su Tiago Djalò. La squadra di De Rossi non ha più fatto avere notizie al giocatore che per questo è quindi tornato a Torino.

Calciomercato, Djalò resta alla Juve

Il difensore portoghese verrà ora reintegrato in rosa dalla Juve. In fondo i bianconeri potrebbero aver bisogno di lui visto il numero non elevato di centrali in rosa. Se vogliamo contare infatti Cabal come terzino, gli unici difensori a disposizione di Motta sono Gatti, Bremer, Danilo e Kalulu, ma gli ultimi due possono anche giocare come terzini destri.