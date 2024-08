Calciomercato, Djalo lascia la Juve: trovato l’accordo per il trasferimento

Djalo si prepara a salutare la Juve: il difensore portoghese si prepara a trasferirsi e rimarrà in Serie A

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Danso alla Roma, ma invece il difensore austriaco non ha superato l’idoneità sportiva e i giallorossi si sono ritrovati a dover cercare all’ultimo un nuovo difensore centrale. La squadra di De Rossi ha deciso quindi di puntare sul difensore della Juve Djalo.

Calciomercato, Juve-Roma: fatta per Djalo

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio Juve e Roma hanno già trovato l’accordo per il trasferimento del classe 2000: prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro più 1 di bonus. Il giocatore non rientrava nei piani di Thiago Motta e per questo la Vecchia Signora lo ha lasciato partire senza fare particolari difficoltà.