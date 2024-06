Calciomercato, Mckennie richiede la buonuscita alla Juventus

Weston Mckennie dovrebbe essere ceduto nei prossimi giorni di calciomercato della Juve: per partire l'americano richiederebbe una buonuscita

Nella maxi trattativa tra Juventus e Aston Villa, nelle ultime ore ci sarebbe stato un intoppo che avrebbe rallentato le operazioni. Secondo quanto riportato da Tmw, l’affare che dovrebbe portare Douglas Luiz a vestire bianconero sarebbe complicato da una delle due contropartite che viceversa andranno a vestire la maglia del club inglese. Se per Samuel Iling-Junior tutto sembrerebbe pronto, la Juventus dovrà ancora lavorare per trovare un accordo con Weston Mckennie. Per accettare la cessione all’Aston Villa, l’americano vorrebbe dalla società bianconera una buonuscita dall’ammontare di 2 milioni di euro. La richiesta di Mckennie avrebbe bloccato negli ultimi giorni il raggiungimento dell’accordo e per il momento non si sarebbe trovato un escamotage per risolvere l’impasse tra giocatore e club.