Calciomercato, la Juventus in fila per Leoni della Sampdoria

Giovanni Leoni avrebbe attirato le attenzioni di calciomercato della Juventus: il giovane difensore della Sampdoria risulterebbe molto ambito

Nono solo nomi di primo grido per la Juventus. Infatti, oltre le rinnovate ambizioni della squadra targata Thiago Motta, il club bianconero non trascurerebbe la sua linea verde. Gli osservatori de La Vecchia Signora proseguono il loro lavoro sottotraccia alla ricerca di nuovi talenti: secondo calciomercato.com, un nuovo prospetto interessante sarebbe Giovanni Leoni della Sampdoria. Il difensore tra le fila della Primavera avrebbe però già diversi estimatori, tanto che il club blucerchiato sarebbe disposto a chiedere già 1,5 milioni di euro per il suo cartellino. In Italia, il principale avversario per la Juventus è rappresentato dal Napoli, ma anche all’esterno, con il Tottenham su tutti, l’interesse parrebbe importante.