Calciomercato Juventus – Voci clamorose, Agresti sicuro: “Ecco cosa so”

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni da Romeo Agresti

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nelle ultime ore sono spuntate alcune clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. No, non parliamo della voce arrivata dalla Spagna che parla di una Juve in corsa per Leo Messi. Non c'è neanche bisogno di sottolineare che quella riportata dal quotidiano spagnolo Sport sia ovviamente una bomba/bufala di mercato priva di qualsiasi fondamento: ogni tifoso bianconero lo capirà benissimo anche da solo. Stiamo parlando invece di altre novità che hanno preso piede con una certa risonanza nelle scorse ore e di cui ha parlato il noto giornalista di fede bianconera Romeo Agresti. Il collega di Goal.com ha fatto il punto della situazione sul suo canale YouTube: "Facciamo il punto su due voci clamorose che sono rimbalzate ieri dall'estero. La prima riguarda un eventuale scambio tra Rugani e Bellerin con l'Arsenal. Dalle verifiche che ho effettuato arrivano smentite totali, sia sul fatto che la Juve sia interessata a Bellerin sia sul fatto che Rugani sia un obiettivo dei Gunners. Se dovesse arrivare un'offerta concreta per il difensore bianconero, la Juventus la accetterebbe subito. Nel suo viaggio in Inghilterra, Paratici ha proposto Rugani ad alcuni club inglesi. Quindi che il giocatore sia in uscita è ovvio ma, stando alle mie informazioni, questo scambio con Bellerin non esiste. Nessuna conferma neanche sulla seconda notizia, cioè sulla voce che la Juventus voglia riaccogliere Arturo Vidal. E' spuntata questa indiscrezione di una chiamata di Pirlo e Buffon al loro ex compagno, ma la Juve ritiene Vidal un capitolo chiuso. Da quello che so io quindi, i bianconeri non andranno sul cileno". Ma non è ancora tutto. Per quanto riguarda l'attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale.