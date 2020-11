Calciomercato Juventus, CR7 boom: “Accordo verbale per l’addio!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Molte volte in passato ci siamo ritrovati a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Di tento in tanto infatti arrivano delle vere e proprie bordate di calciomercato riguardati il possibile addio di CR7 alla Vecchia Signora prima della scadenza naturale del suo contratto (prevista per il 2022). E nelle scorse ore è arrivata un’altra notizia del genere, molto pesante, che parla addirittura di un presunto accordo in vista della prossima estate. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare il punto della situazione.

La bomba in questione l’ha sganciata Don Balon. Secondo il noto portale spagnolo specializzato in calciomercato, nel caso in cui il progetto Pirlo non decollasse e CR7 avesse la sensazione di non poter puntare a vincere in breve tempo, allora la separazione potrebbe concretizzarsi per davvero. In particolare, sarà fondamentale il percorso della Juventus in Champions League nelle valutazioni del fenomeno portoghese. Un altro flop nella competizione più importante lo spingerebbe lontano da Torino. E c’è di più. Sempre secondo la stessa fonte, Cristiano Ronaldo avrebbe anche già raggiunto un accordo verbale con il Manchester United. Una cessione che si materializzerebbe nel caso in cui i Red Devils si qualificassero alla prossima Champions League, con la Juve che potrebbe incassare circa 80 milioni di euro. Una notizia a dir poco clamorosa, che comunque bisogna prendere con le pinze.

Difficile infatti, a parer nostro, pensare che CR7 abbia addirittura già un accordo di massima con un altro club. Anzi, quasi impossibile. Tutt’altro che impossibile invece è l’ipotesi secondo cui questa potrebbe essere l’ultima stagione di Ronaldo alla Juve. A prescindere dai risultati che i bianconeri otterranno, certe valutazioni potrebbero essere veramente fatte sia dalla Juve che dal giocatore. Ad un anno dalla scadenza del contratto, la società potrebbe prendere in considerazione la cessione di CR7, sia per sgravarsi di un ingaggio mostruoso, sia per incassare qualcosa dal suo addio. Anche il giocatore potrebbe aver voglia di un’ultima esperienza e le pretendenti non mancano di certo. Staremo a vedere. Nel frattempo però, occhio anche al mercato in entrata. La rivoluzione bianconera infatti è in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA