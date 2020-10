Calciomercato Juventus, sorpresa assoluta: clamorosa idea dell’ultim’ora!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Si sta muovendo eccome il calciomercato della Juventus in questi ultimi giorni utili. Fabio Paratici è concentrato sulle cessioni, ma tiene sempre un occhio anche alle possibilità che potrebbero aprirsi per il mercato in entrata. Non a caso si sta facendo bollente la pista Federico Chiesa, che la Juve sarebbe pronta a chiudere dopo la partita della Fiorentina e appena saranno piazzati alcuni giocatori in uscita. Ma occhio anche alle possibili sorprese, sia per l’immediato che in prospettiva futura.

Uno degli affari che potrebbe sbloccare le trattative in entrata si sta definendo in queste ultime ore, con il passaggio di Daniele Rugani al Rennes. Un’uscita importante, che va a sfoltire la rosa e a dare respiro anche al bilancio bianconero. E’ praticamente tutto fatto: prestito secco da 1,5 milioni di euro, con il club francese che pagherà l’intero ingaggio del difensore. Ma proprio questo affare potrebbe nascondere qualcosa di molto più grosso e importante.

La suggestione è stata lanciata da IlBianconero.com. I buoni rapporti tra la Juventus e il Rennes nati con l’affare Rugani potrebbero essere propedeutici per preparare il terreno all’assalto bianconero ad un gioiello dei francesi: Eduardo Camavinga. Per chi già non lo conoscesse, stiamo parlando di un gioiello preziosissimo di appena 17 anni dalla valutazione altissima e finito nel mirino dei più grandi top club europei. Tanto che il classe 2002 è stato già convocato dalla nazionale maggiore francese. Un diamante preziosissimo, sul quale Paratici avrebbe messo gli occhi. Se non per il presente, sicuramente per il futuro. Tra un anno magari, quando i buoni rapporti con il Rennes potranno risultare decisivi per bruciare la fortissima concorrenza. Ma non è ancora tutto. Il Maestro aspetta anche altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata, Chiesa e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA