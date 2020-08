Calciomercato Juventus, tutto confermato: “Paratici torna alla carica per…”

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: Paratici fa sul serio

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La sessione di mercato sta per aprirsi ufficialmente, ma già da moltissimo tempo ormai Fabio Paratici sta lavorando alacremente per il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera si è confrontata con Andrea Pirlo, che ha chiesto rinforzi mirati per la squadra che ha in mente di mettere in campo la prossima stagione. Gli obiettivi sono tanti: dagli esterni difensivi a nuovi centrocampisti, dagli esterni d’attacco alle punte. Il Maestro sa quello che vuole e lo ha fatto presente ai vertici juventini. Ora bisogna sbloccare qualche trattativa. Una di queste potrebbe riguardare un vecchio pallino di Paratici per il quale in queste ore si sarebbe registrato un forte ritorno di fiamma.

Ve ne abbiamo parlato anche noi in questi giorni: Faderico Chiesa sarebbe tornato concretamente nel mirino bianconero. E su questo nome continuano ad arrivare conferme: “L’obiettivo non è mai stato abbandonato, semmai accantonato, in attesa dei segnali giusti dal mercato. Ecco perché la Juve è pronta a tornare alla carica per Federico Chiesa“, scrive Sportmediaset.it, che sottolinea come la situazione dell’attaccante viola, rispetto ad un anno fa, sia cambiata. La scorsa estate Commisso lo bloccò quando il ragazzo era ad un passo dal vestirsi di bianconero. Ora invece il numero uno della Fiorentina avrebbe dato il via libera alla cessione di Chiesa “a patto che chi lo vuole porti i soldi che vale. E anche da questo punto di vista la sua posizione sarebbe cambiata: dagli almeno 60 milioni cash da versare per avere il giocatore alla disponibilità di inserire contropartite tecniche nella trattativa. Il sogno Gonzalo Higuain, ad esempio, o Luca Pellegrini. Dal canto suo la Juve deve ‘liberarsi’ di Douglas Costa, che piace al Manchester United”.

Insomma, anche secondo Sportmediaset, la Juve starebbe facendo sul serio per Chiesa e la Fiorentina ora sarebbe disposta a cederlo anche sulla base di uno scambio più un conguaglio economico. La trattativa potrebbe sbloccarsi dopo aver trovato una soluzione in uscita per Douglas Costa e quando si troverà la contropartita giusta da inserire nell’affare. Ma Chiesa sarebbe tornato ad essere un grosso obiettivo di calciomercato della Juventus. Come accennato poco fa comunque, il Maestro ha le idee già molto chiare e chiede altri rinforzi: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA NOTIZIA