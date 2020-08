Calciomercato Juventus, terremoto CR7: arriva un annuncio clamoroso!

Calciomercato Juventus, annuncio bomba su CR7: ecco le ultime news

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – E’ più che palese che questo sia un momento delicatissimo e frenetico per la Vecchia Signora, anche e soprattutto in vista del calciomercato della Juventus. Poco tempo a disposizione, ma tantissimi nodi da sciogliere. E tra questi potrebbe esserci anche Cristiano Ronaldo. Cosa succede? Il fenomeno portoghese è arrivato per vincere la Champions League con la maglia bianconera, ma in due anni a Torino si è visto eliminare prima ai quarti di finale, poi addirittura agli ottavi. Una ferita che pesa per uno come CR7, che oltretutto sa di non avere ancora tantissimi anni a disposizione per tornare a vincere il trofeo più ambito. Ecco perché il numero 7 più forte del mondo – come confermato anche dal Corriere dello Sport – starebbe seriamente valutando il suo futuro, in attesa di conoscere e valutare le mosse della società sul mercato. Nessuno strappo, nessuna rottura: solo un momento di seria e concreta riflessione. In questi giorni poi si è sparsa a macchia d’olio la voce di un presunto flirt tra Cristiano Ronaldo e il PSG: una situazione sicuramente da tenere d’occhio. Ma la vera bomba a sorpresa su CR7 è un’altra.

A scatenare il terremoto è stato il noto giornalista spagnolo Guillem Balague, che è stato anche co-autore delle biografie di Lionel Messi e di Pep Guardiola. Insomma, un personaggio ben inserito e di un certo rilievo in Spagna. Ecco le sue pesantissime dichiarazioni a BBC 5 Live su Ronaldo: “Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG è perché Jorge Mendes ha avuto il mandato di trovare una nuova squadra a CR7. Ci ha provato con il Real Madrid, ma gli hanno risposto che non c’è alcuna possibilità. Quindi si è parlato anche dell’MLS. È stato offerto ovunque, anche al Barcellona. La Juventus vuole liberarsi del suo ingaggio, ma non so se ci riusciranno. Con quello che guadagna il portoghese, chi può pagare una cifra del genere?”. Una vera e propria bomba atomica. Stando alle rivelazioni di Balague infatti, sarebbe la Juve in primis a volersi disfare di CR7 a causa del pesantissimo ingaggio e avrebbe già incaricato il suo agente Jorge Mendes di trovargli una nuova sistemazione, con il fenomeno portoghese che sarebbe stato offerto in giro a tantissime squadre. Se confermata, sarebbe una notizia davvero clamorosa e che potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola e il futuro del club bianconero da tanti punti di vista. Come detto, la situazione Ronaldo è da seguire con grande attenzione nelle prossime settimane. Ma non è ancora tutto. Parlando di calciomercato in entrata infatti, sul taccuino di Pirlo ci sono tantissimi obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA