Calciomercato Juventus, nessun dubbio: Pirlo ha scelto i prossimi 2 colpi!

Calciomercato Juventus, scelti 2 obiettivi: ecco le ultime news

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Andrea Pirlo aspetta i primi regali dal calciomercato della Juventus. Paratici è al lavoro ed è volato a Londra per parlare di alcuni affari, sia in uscita che in entrata. La priorità e cedere alcuni esuberi per sfoltire la rosa, alleggerire il bilancio da alcuni ingaggi pesanti e incassare liquidità da poter reinvestire subito. Poi si accelererà sul serio per gli acquisti. L’obiettivo principale è una prima punta: in questo caso, ci sono delle valutazioni in corso per vari nomi. Raul Jimenez sembrerebbe essere balzato in pole position (Paratici sarebbe in Inghilterra anche per lui), ma occhio anche a Lacazette, Dzeko e Malen. Non solo l’attacco però. Anzi, verranno rinforzati anche tutti gli altri reparti e da questo punto di vista la Juve avrebbe già scelto i prossimi due colpi sui quali affondare e da regalare a Pirlo.

Un esterno di difesa e un centrocampista: questi sono gli altri obiettivi del mercato della Juventus. E i nomi sui quali puntare forte sarebbero già stati individuati dalla dirigenza bianconera. Per la fascia destra, attenzione al gioiello dell’Ajax Sergino Dest, che ha attirato le attenzioni dei maggiori club europei. La Vecchia Signora è tra questi e non avrebbe dubbi nel portarlo subito a Torino. L’esterno classe 2000 è infatti la prima scelta per la fascia destra e la Juve chiuderebbe subito il colpo se avesse la disponibilità economica per farlo. Il club olandese però chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro e al momento i bianconeri non possono affondare il colpo. Prima bisogna sistemare altre questioni prioritarie e soprattutto vendere. Quando ci saranno i soldi, Paratici partirà all’assalto di Dest. Come detto però, anche per il centrocampo le idee sembrerebbero già abbastanza chiare.

In mediana l’obiettivo dichiarato sembra essere Manuel Locatelli del Sassuolo. Anche in questo caso la Juve parrebbe intenzionata a chiudere il colpo, visto che ritiene il centrocampista classe ’98 perfetto per il progetto di Pirlo. Lo stesso tecnico bianconero lo apprezzerebbe molto e potrebbe farlo definitamente sbocciare a grandi livelli. Il Sassuolo chiede non meno di 25 milioni di euro, forse anche 30. La Vecchia Signora potrebbe tentare di abbassare la richiesta economica dei neroverdi inserendo nell’affare alcune contropartite. La sinergia di mercato tra i due club è sempre stata eccezionale e i rapporti tra le due dirigenze sono ottimi: ci si può lavorare e trovare una soluzione che accontenti tutti. Ma non è ancora tutto. Per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA