Calciomercato Juventus, Paratici tenta il capolavoro: un big a zero euro!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra pochi giorni il calciomercato sarà definitivamente chiuso. Alle società rimane poco tempo per chiudere gli ultimi affari e la Juventus lo sa molto bene. Fabio Paratici infatti è costantemente al lavoro per sistemare la rosa, programmando le prossime cessioni e gli ultimi colpi in entrata. Ma, nel frattempo, il CFO bianconero starebbe valutando anche un’altra (clamorosa) operazione di mercato.

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, David Alaba sarebbe pronto a cambiare aria e la Juve starebbe pensando al gran colpo. Non subito, però. L’austriaco infatti non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Bayern Monaco in scadenza nel 2021 e con ogni probabilità si svincolerà a parametro zero la prossima estate. Il 28enne è un jolly formidabile: può giocare come terzino sinistro, ma anche come centrale di difesa (perfetto per una retroguardia a 3) e come mezzala. Due volte campione d’Europa, nove volte campione di Germania, sei volte vincitore della Coppa di Germania. Insomma, un top player di livello internazionale che la Juventus avrebbe adocchiato già da un po’. Attenzione però.

Sempre secondo le indiscrezioni spagnole infatti, anche il Manchester United si starebbe muovendo concretamente per Alaba e starebbe provando a strappare il sì del giocatore già in questi giorni, così da chiudere l’operazione non appena il giocatore sarà libero a parametro zero. Il Manchester City invece sarebbe pronto a chiudere subito, già in questa finestra di mercato. Paratici è avvisato: se vuole davvero tentare il capolavoro a zero euro deve muoversi in fretta. Ma non è ancora tutto. Tornando al presente, il Maestro aspetta infatti altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA