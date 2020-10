Calciomercato Juventus, colpo rinviato? Il giocatore ha scelto: a gennaio…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Quella appena finita è stata una sessione di calciomercato tanto anormale quanto ricca di sorprese e colpi di scena. Lo sa bene la Juventus, che ha vissuto momenti di alti e bassi, di ribaltoni e di continui stravolgimenti. L’esempio più lampante è stata la telenovela riguardante il nuovo attaccante bianconero. Tantissimi nomi tirati in ballo e incertezza assoluta fino a quando non è stata fatta la scelta definitiva. Sembrava fatta con Suarez, poi con Dzeko: alla fine è arrivato Morata.

Ma c’è stato anche un altro nome che, soprattutto ad inizio mercato, sembrava essere il prescelto per affiancare CR7 e Dybala. Stiamo parlando di Arek Milik, che per caratteristiche e qualità piace molto a Paratici. Il Napoli però ha sparato richieste altissime per il polacco che, alla fine, è rimasto in Campania. Per lui si prospettano mesi difficili e di tribuna perché ha rifiutato ogni proposta arrivatagli e non fa più parte del progetto di Gattuso, visto anche il contratto in scadenza e che non ha voluto rinnovare. Il perché è presto detto.

Milik aveva in mente solo la Juventus e ha deciso di non ascoltare nessun’altra proposta. Gianluca Di Marzio ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Milik ha deciso di restare a Napoli perché così sarà lui a scegliere dove andare. Il suo contratto scade a giugno 2021, quindi al termine della stagione avrà la possibilità di scegliere la destinazione migliore per le sue ambizioni”. E, come detto, la Juve è al primo posto nei suoi pensieri. De Laurentiis vorrebbe cederlo a gennaio e Paratici, che non ha acquistato una quarta punta, potrebbe dunque rifarsi sotto, magari riuscendo a chiudere un accordo molto vantaggioso. O, al massimo, potrà aspettare gennaio per accordarsi con Milik a parametro zero per la prossima stagione. Occhio dunque al polacco, che potrebbe tornare fortemente di moda. Ma non c’è solo Milik nella lista della spesa bianconera per il futuro. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: nel mirino ben 13 grossi obiettivi! >>>VAI ALLA NOTIZIA