Calciomercato Juventus, spuntano due nomi folli: ma scherziamo?

Calciomercato Juventus, due notizie clamorose: ecco cosa sappiamo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In periodo di calciomercato se ne sentono veramente di tutti i colori. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, che in queste ore sono stati bombardati da indiscrezioni di ogni tipo. In particolare, ne sono spuntate due che hanno veramente del clamoroso, ma andiamo con ordine. Partiamo dalla prima. Stando a quanto riportato da alcuni media spagnoli, si starebbe parlando di un nuovo scambio tra la Juve e il Barcellona dopo l’affare Arthur-Pjanic. Questa volta i giocatori coinvolti sarebbero Gonzalo Higuain, in uscita da Torino, e Gerard Pique. Una vera e propria bomba insomma, ma occhio: almeno a quanto ci risulta infatti, questa pista di mercato al momento non troverebbe alcuna conferma. E soprattutto, non ci sarebbe alcuna base solida, almeno in ottica bianconera, per fare questo affare. Il perché è abbastanza chiaro. Vero che la Vecchia Signora sta cercando disperatamente una sistemazione per Higuain, ma uno scambio con Pique non avrebbe molto senso. Primo perché la Juventus vuole abbattere il monte ingaggi e il difensore spagnolo ha ovviamente un stipendio che sarebbe pesantissimo per le casse bianconere e in secondo luogo l’intenzione della dirigenza juventina è quella di ringiovanire la rosa, abbassando l’età media della squadra. Pique invece ha già 33 anni e prendere un difensore centrale di questa età quando in rosa hai già due veterani come Chiellini e Bonucci non avrebbe senso. Inoltre, in questo momento la Juve ha in rosa ben 6 centrali difensivi: Chiellini, Bonucci, De Ligt, Demiral, Rugani e il rientrante Romero. Qualcuno sicuramente partirà, ma non sono previsti comunque grandi colpi per questo reparto. In poche parole, non ci sarebbe nessun margine per portare avanti questa pseudo trattativa. Ma la novità ancor più clamorosa sarebbe la seconda.

Anche questa ennesima bomba del mercato della Juve di queste ore è arrivata dalla Spagna ed è stata sganciata da Don Balon, noto portale specializzato appunto in calciomercato. Secondo la testata spagnola, la Juventus sarebbe pronta a sacrificare Paulo Dybala cedendolo al Real Madrid per ben 100 milioni di euro. Con questi soldi poi, Fabio Paratici partirebbe all'assalto di un nome assolutamente clamoroso: Momo Salah del Liverpool. Oltretutto si è parlato anche di cifre per quanto riguarda il possibile ingaggio del fenomeno egiziano: ben 30 milioni di euro a stagione, uno stipendio monstre inferiore solamente a quello di Cristiano Ronaldo e neanche di molto. Anche in questo caso, ci sentiamo assolutamente di dire che la notizia non sta in piedi, da nessun punto di vista. La Juve sta trovando difficoltà a rinnovare lo stipendio della Joya a 15 milioni annui: che senso avrebbe quindi venderlo per poi spendere una marea di soldi per un altro giocatore che andrebbe a guadagnare addirittura il doppio? Follia totale. Come spesso vi diciamo dunque, attenzione alle bufale e alle fake news, soprattutto in tempi di calciomercato.