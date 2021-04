Calciomercato Juventus – Problema in vista: accordo saltato!

La Juventus dovrà cercare di concludere la stagione nel migliore dei modi. In particolare il tecnico Andrea Pirlo non può fallire né la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta né la qualificazione alla prossima Champions. Sebbene negli ultimi giorni siano arrivate conferme sulla volontà di proseguire con l'ex calciatore bianconero sulla panchina piemontese, dei risultati particolarmente deludenti potrebbero all'improvviso cambiare le carte in tavola. Questa estate ci sarà tanto lavoro per la dirigenza della Vecchia Signora, impegnata in una campagna acquisti e cessioni che dovrà, per forza di cose, elevare il livello della squadra. Purtroppo è arrivata proprio in queste ore una notizia negativa, che, speriamo, non condizioni il prossimo mercato juventino<<<