Calciomercato Juventus, Pirlo si fa sentire e dice di no: “Lo ha bocciato!”

Calciomercato Juventus, Pirlo boccia un nome pesante

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – E’ già chiaro a tutti che Andrea Pirlo avrà un peso fondamentale nelle prossime scelte di calciomercato della Juventus. La dirigenza ascolterà attentamente le sue direttive e le sue richieste, cercando di accontentarlo il più possibile. E il Maestro non avrà peli sulla lingua, come ha già dimostrato durante la sua prima conferenza stampa da nuovo tecnico bianconero. Nessun tentennamento quando c’è stato da dire che sì, lui è l’allenatore della Juve e chiederà rinforzi sul mercato, che Dybala non è in discussione, è al centro del suo progetto e che quindi non partirà, che Higuain è stato fatto fuori. Chiaro e tondo, senza troppi giri di parole. Ecco perché fa rumore l’indiscrezione trapelata negli ultimi giorni secondo cui Pirlo avrebbe detto di no anche ad un grosso obiettivo del calciomercato bianconero, inseguito dalla Juventus da moltissimo tempo. A parlarne è stato il noto giornalista Marco Cherubini ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “La Juventus ora sta puntando forte su Edin Dzeko, anche se la nuova proprietà della Roma fa resistenza perché non vuole dare segnali di una squadra in vendita. Pirlo ha bocciato Arek Milik, che dunque si avvicina ai giallorossi”. Insomma, l’allenatore bianconero avrebbe depennato il centravanti polacco dalla sua lista della spesa, preferendo di gran lunga l’attaccante bosniaco della Roma. Il Maestro tira dritto. Chiaro e tondo, senza troppi giri di parole. E non è finita qui. Sul taccuino di Pirlo infatti ci sono tantissimi obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando concretamente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA