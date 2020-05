Calciomercato Juventus, pesanti cessioni e nuovi colpi: novità enormi!

Calciomercato Juventus, cessioni e nuovi colpi: tantissimi nomi in ballo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nonostante sia un momento di stallo e certamente molto delicato per quanto riguarda il mondo del calcio, in casa bianconera c’è tantissimo fermento, soprattutto per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Juventus. La sensazione è che Fabio Paratici stia preparando il terreno per qualcosa di grande in vista della stagione che verrà, con la Juve che potrebbe davvero cambiare volto in maniera consistente attraverso molte cessioni (alcune anche molto pesanti) e vari colpi di grosso calibro. I nomi in ballo sono infatti numerosissimi, tanto che non è sempre semplice fare ordine tra tutte le voci di mercato che si rincorrono continuamente. A fare il punto della situazione sul mercato in uscita ed in entrata della Juventus è stato il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: “Un mercato in cui gli scambi potrebbero diventare la formula più diffusa. Tanti club importanti hanno cominciato a impostare proprio così le loro trattative. La Juventus sta valutando varie opzioni. A centrocampo la partenza di Pjanic può diventare un’ipotesi molto concreta. Ed è per questo che con il Barcellona sono stati avviati i contatti per Arthur. Il brasiliano vorrebbe rimanere in blaugrana ma la trattativa potrebbe decollare, visto che il Barcellona è fortemente interessato al bosniaco nel mirino anche di Paris Saint-Germain e Chelsea. In casa bianconera si preannunciano molte novità proprio in questo reparto. Anche Khedira e Matuidi sono in uscita. L’obiettivo è rinnovare e proprio per questo la Juventus sta lavorando per portare Tonali in bianconero. Ma non è l’unica pista visto che anche Pogba resta un nome da tenere in considerazione. Il problema è la valutazione ma è evidente che la sua avventura a Manchester è ormai vicina a concludersi. Per impostare una trattativa serve che lo United accetti una contropartita tecnica, magari Douglas Costa. In più ci sarebbe anche la questione ingaggio. Per tornare alla Juventus Pogba dovrebbe accettare un ingaggio inferiore”. Insomma, come dicevamo in apertura, sono veramente tante le operazioni che Paratici starebbe valutando e tenendo in piedi e non è ancora tutto, anzi. Ben 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e Paratici è pronto ad approfittarne! >>>VAI ALLA NOTIZIA