Calciomercato Juventus, nessun dubbio: Sarri ha scelto il prossimo colpo!

Calciomercato Juventus, Sportmediaset conferma: tanti nomi in ballo, Sarri ha scelto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come spesso vi abbiamo sottolineato durante le scorse settimane, il prossimo calciomercato della Juventus porterà in dote alcune grosse novità, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo bianconero. La mediana infatti sarà il reparto che sarà più toccato degli interventi di mercato di Paratici che, in effetti, è già da tempo all’opera per piazzare qualche giocatore in uscita (come ad esempio Pjanic, Kheidria e Rabiot), ma anche per mettere le mani su alcuni dei tanti obiettivi in entrata. Paul Pogba, lo sappiamo, rimane il grande sogno ma, stando a quanto riportato da Sportmediaset, mister Sarri avrebbe già individuato il suo preferito: “La prima scelta della Juve è Jorginho: per Sarri non esistono dubbi al riguardo, nel suo centrocampo ideale il pallone deva passare tra i piedi dell’italo-brasiliano, svezzato e lanciato ai tempi del Napoli”. Così si legge su Sportmediaset.it, che poi parla anche delle altre alternative sul taccuino di Paratici, svelando anche qualche nome a sorpresa: “Al fianco del giocatore del Chelsea, il prescelto è Sandro Tonali […] Le altre, si diceva, sono alternative: lo è Arthur (che potrebbe rientrare nell’operazione Pjanic con il Barcellona) che però nell’idea del tecnico bianconero non è l’alter ego di Jorginho, semmai invece di Tonali o di un altro pallino di Sarri, vale a dire Allan. Come sempre la lista di Paratici è fatta di diversi nomi, rose da cui pescare a seconda delle (marottiane) opportunità di mercato. Una di queste riguarda Manuel Locatelli, classe ’98 del Sassuolo, cresciuto tantissimo dal punto di vista dell’esperienza nel corso di questa stagione e già sondato nella scorsa finestra di mercato invernale”. Insomma, la rivoluzione centrocampo in vista della prossima stagione è iniziata e in ballo ci sono davvero tanti giocatori, sia in uscita che in entrata. Ma non è finita qui. Ben 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e Paratici è pronto ad approfittarne! >>>VAI ALLA NOTIZIA