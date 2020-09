Calciomercato Juventus, Pedullà conferma: “E’ arrivato il sì, l’accordo c’è!”

Calciomercato Juventus, le ultime notizie da Alfredo Pedullà

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il mercato ha aperto ufficialmente i battenti e ora il calciomercato della Juventus deve dare risposte concrete ai tifosi bianconeri e soprattutto ad Andrea Pirlo. Il tecnico, come più volte vi abbiamo raccontato, ha chiesto rinforzi e la dirigenza è al lavoro per accontentarlo. Occhio al colpo in attacco, che rimane la priorità della Juve. In ballo ci sono i nomi di Edin Dzeko e Luis Suarez. Al momento sembra essere corsa a due per la maglia numero 9, ma potrebbe anche rispuntare qualche novità alternativa. Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe già trovato l’accordo di massima con uno dei due giocatori, ma occhio anche ad una possibile sorpresa. Ecco quanto riportato in esclusiva dal giornalista sul proprio sito ufficiale: “Edin Dzeko resta l’attaccante destinato a indossare la maglia della Juve. Esiste il suo assenso di massima, maturato dopo una riflessione per tutto il weekend. La Juve rileverà il contratto da circa 7,5 milioni a stagione, il primo passaggio è stato fatto. Adesso cosa manca per chiudere gli incastri? Manca che Napoli e Roma si mettano d’accordo per Milik, l’attaccante polacco è entrato nell’ordine di idee di accettare la svolta giallorossa, dopo aver pensato alla Juve fino a non troppo ore fa. La situazione potrebbe cambiare, clamorosamente, se Roma e Napoli non trovassero la quadratura (sul conguaglio non esiste intesa): a quel punto Dzeko resterebbe e Roma e Milik tornerebbe attuale per la Juve, ma oggi non è questa la soluzione più probabile”. Insomma, accordo raggiunto con il centravanti giallorosso, ma se non dovesse sbloccarsi l’affare tra la Roma e il Napoli, allora in casa bianconera potrebbe clamorosamente tornare di moda il nome di Arek Milik. Senza dimenticare comunque Suarez, per il quale la Juve si è mossa concretamente nelle scorse ore. Si attendono svolte in un senso o nell’altro, settembre sarà un mese di fuoco per il calciomercato della Juve. Pirlo aspetta e intanto studia la sua formazione ideale da schierare in campo nella prossima stagione, al netto di cessioni e nuovi acquisti. E il Maestro pare avere le idee già molto chiare da questo punto di vista: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA FORMAZIONE