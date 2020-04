Calciomercato Juventus, ottime notizie: Sky Sport conferma tutto!

Calciomercato Juventus, grandi notizie da Sky Sport

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come più volte vi abbiamo raccontato, in questo momento di stallo e di stop forzato del calcio dovuto all’emergenza Coronavirus, le società stanno pensando anche al futuro. Non fa di certo eccezione la Juventus che, appunto, starebbe ragionando sul da farsi relativamente a molte situazione che andranno sistemate. Ecco allora che si parla di calciomercato, con tantissimi nomi finiti nel calderone tra chi potrebbe sbarcare a Torino e chi invece potrebbe fare le valigie e dire addio una volta per tutte alla Vecchia Signora. Tra questi ultimi, forse il nome più pesante è quello di Paulo Dybala che, dopo le voci e le trattative della scorsa estate, rimane tra i giocatori bianconeri più chiacchierati. La Juve ha cambiato radicalmente idea su di lui: se in estate la Joya era stata messa sul mercato, adesso il numero 10 argentino ha riconquistato la fiducia della dirigenza a suon di ottime prestazioni. Dal canto suo, anche Paulo vuole rimanere a Torino, ma nonostante tutto questo le indiscrezioni relative ad una sua possibile partenza non si sono placate. A fare chiarezza ci ha pensato Sky Sport che ha dato alcune importantissime notizie in merito. Secondo l’emittente satellitare infatti, appena sarà possibile, andrà in scena un incontro tra i vertici bianconeri e l’entourage di Dybala per parlare concretamente del rinnovo di contratto. Il futuro della Joya dunque dovrebbe essere sempre alla Juventus, che inoltre vorrebbe anche regalargli la fascia di capitano quando in rosa non ci saranno più i vari Chiellini, Bonucci e Buffon. Insomma, un incentivo in più per Dybala, un segnale importante di quanto l’argentino sia fondamentale nei progetti futuri della società bianconera. Salvo clamorosi colpi di scena quindi, il classe ’93 dovrebbe continuare a guidare l’attacco bianconero insieme a CR7, una notizia che ovviamente tutti stavano aspettando e che farà di certo piacere ai tifosi bianconeri. Ma c’è di più. Come ormai è ben noto infatti, la Juventus sarebbe già partita alla ricerca di un nuovo super colpo in attacco da affiancare proprio a Dybala e a Cristiano Ronaldo per mettere in piedi un reparto offensivo da sogno. E nella lista della spesa di Paratici ci sarebbero ben 10 nomi di lusso per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO