Calciomercato Juventus, Sky Sports sgancia la bomba: tenetevi forte!

Calciomercato Juventus, Sky Sports lancia un’ipotesi clamorosa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ormai ci siamo abituati: forse mai come in questi ultimi tempi c’è spazio per indiscrezioni, voci e novità veramente clamorose per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Juventus. Praticamente ogni giorno spuntano notizie su possibili movimenti di mercato che la Juve starebbe studiando in vista della prossima estate, con tantissimi nomi in ballo tra cessioni e nuovi colpi. L’ultima, grossa indiscrezione che registriamo arriva direttamente dall’Inghilterra dove Sky Sports UK ha delineato uno scenario che, se confermato, avrebbe veramente del clamoroso: si parla di un possibile super scambio tra la Juventus e il Manchester City. I giocatori in questione sarebbero due brasiliani, Gabriel Jesus (attaccante dei Citizens che piace tanto alla Vecchia Signora) e Douglas Costa (che sarebbe finito nel mirino di Guardiola). Un affare enorme insomma, che potrebbe incontrare i favori di tutte le parti in causa. I bianconeri in effetti stanno cercando un nuovo super centravanti per la prossima stagione e Gabriel Jesus è uno dei nomi più gettonati, visto che piace tantissimo anche a Maurizio Sarri. Anche Douglas Costa è un giocatore gradito al tecnico toscano ma, visti i suoi frequenti problemi fisici, potrebbe essere sacrificato, soprattutto se servisse ad arrivare ad un giocatore come l’attaccante classe ’97. Da capire ovviamente se nell’eventuale trattativa tra i due club possa rientrare anche un conguaglio economico (con ogni probabilità in favore del club inglese), ma l’idea di uno scambio – anche alla luce anche delle difficoltà economiche del momento – potrebbe agevolare la Juve nel riuscire a centrare un colpo di mercato così importante come sarebbe quello di Gabriel Jesus. La pista è dunque da tenere in considerazione nel prossimo futuro. Il brasiliano del City però non è ovviamente l’unico attaccante finito sulla lista della spesa della Vecchia Signora, anzi. In particolare, sarebbero ben 10 i nomi di lusso finiti nel mirino di Paratici per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO