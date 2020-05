Calciomercato Juventus, ora può cambiare tutto: Sky Sport dà la notizia

Calciomercato Juventus, importanti novità da Sky Sport

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra le tante notizie di calciomercato della Juventus che stanno circolando in questo periodo, ce n'è una che sta tenendo banco più delle altre nelle ultime settimane. Stiamo parlando del possibile scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. La trattativa, stando alle indiscrezioni arrivate, sarebbe molto ben avviata: la Juve avrebbe deciso di sacrificare il bosniaco, il Barcellona non avrebbe nessun dubbio nel puntare forte su Miralem e il giocatore avrebbe anche già trovato un accordo di massima con il club blaugrana. Tutto secondo i piani dunque. E invece no perché, per portare a termine l'operazione, mancherebbe il sì della quarta parte in causa, cioè di Arthur Melo. Il brasiliano infatti starebbe facendo muro al corteggiamento di Paratici e preferirebbe rimanere al Barcellona. Ecco dunque che all'improvviso potrebbe cambiare tutto e una trattativa molto avanzata potrebbe improvvisamente andare in fumo, ma la Juve avrebbe comunque altre carte da giocarsi. Come riportato da Sky Sport infatti, la Vecchia Signora starebbe già trattando la cessione di Pjanic anche con altri top club europei, con i quali poter imbastire altri scambi. E, con l'affare Pjanic-Arthur in stand-by, ora sarebbe un'altra la trattativa più calda, quella con il PSG per uno scambio con Leandro Paredes. Il regista argentino ex Roma piace a Paratici, che si era interessato a lui anche nello scorso mercato di gennaio. Questa al momento sarebbe la pista più concreta, anche se c'è pure un'altra ipotesi che rimane in piedi: lo scambio con il Chelsea tra Pjanic e Jorginho, autentico pupillo di mister Sarri. Tante suggestioni dunque per il futuro di Pjanic, con la Juventus che studia i possibili eredi del bosniaco.