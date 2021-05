TORINO - Ci siamo, il tempo dei verdetti definitivi sta per arrivare. Ci avviamo infatti verso giornate caldissime per la Juventus, che dovrà prendere parecchie decisioni importanti per il futuro e anche in vista del prossimo calciomercato. Della questione allenatore (ma non solo) ne ha parlato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che, ai microfoni di Sky Sport, ha svelato quello che sarebbe il piano già deciso del presidente Agnelli <<<