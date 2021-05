TORINO - E alla fine è arrivata anche l'ufficialità: Massimiliano Allegri torna a Torino per guidare la Juventus per i prossimi 4 anni. Sciolto questo fondamentale nodo, da ora in poi la Juve potrà iniziare a lavorare concretamente sul calciomercato. Anzi, la Vecchia Signora avrebbe già iniziato a muoversi con forza, tanto che in queste ore sono arrivate pesanti conferme per quanto riguarda ben due grossi colpi che ormai sarebbero sempre più vicini <<<