Calciomercato Juventus, colpo di scena clamoroso: ora può cambiare tutto!

Calciomercato Juventus, possibile colpo di scena: ecco cosa può succedere ora

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Da giorni stiamo parlando dei movimenti di calciomercato della Juventus per quanto riguarda il reparto avanzato. Il nuovo attaccante da affiancare a CR7 e Dybala sembra essere la priorità principale di Paratici. La corsa alla maglia numero 9 bianconera sembra circoscritta a due nomi: Edin Dzeko e Luis Suarez. Nelle ultime ore il Pistolero pareva essere in pole position viste le difficoltà a sbloccare il bosniaco, che deve attendere il via libera della Roma. I giallorossi però non daranno l’ok alla cessione prima di aver chiuso l’affare Milik con il Napoli. Ma ora la situazione potrebbe capovolgersi completamente. Come riportato infatti sia da Tuttosport che da Sportmediaset, il futuro di Leo Messi al Barcellona potrebbe condizionare anche il destino di Luis Suarez.

Ecco quanto riferisce Sportmediaset.it: “Messi, a meno di nuovi ribaltoni, dovrebbe alla fine decidere di restare per un altro anno al Barcellona […] non è affatto da escludere che Messi chieda la permanenza dei suoi scudieri, tra cui, appunto, l’uruguaiano che piace tanto alla Juve. L’altra faccia della medaglia riguarda in senso stretto Suarez. Perché è vero che l’amico Leo potrebbe anche convincerlo a restare, ma altrettanto innegabile è che la prospettiva di ricominciare alla Juve potrebbe ingolosirlo non poco. […] Quindi siamo passati dall’affare quasi fatto al primo scoglio serio da superare. Primo serio, non unico. Suarez avrebbe comunque dovuto trovare un accordo con il Barcellona per risoluzione del contratto e buonuscita, la Juve avrebbe dovuto trovare l’intesa con i blaugrana per un piccolo indennizzo e l’uruguaiano avrebbe poi dovuto cominciare le pratiche per ottenere il passaporto italiano. Tutti passi da fare in serie che, adesso, sembrano meno scontati di qualche ora fa”. Insomma, la trattativa Suarez si starebbe complicando, anche se non sarebbe ancora del tutto naufragata. Ma la Juventus, parallelamente, ha continuato comunque a tenere in piedi e a lavorare sul fronte Dzeko. E anche qui sono arrivate altre novità importanti che potrebbero cambiare tutto.

Sempre Sportmediaset infatti garantisce che sarebbero stati fatti grossi passi avanti nella trattativa tra la Roma e il Napoli per lo scambio Milik-Under: “Non siamo ancora alla fumata bianca, ma questa volta ci siamo davvero: Roma e Napoli hanno di fatto raggiunto l’intesa per portare a termine lo scambio tra Under e Milik che dovrebbe poi liberare Edin Dzeko, sempre nel mirino della Juve. […] Una volta archiviata l’operazione Milik-Under, la Roma accelererà per l’addio di Dzeko – Juve”. Sportmediaset poi sottolinea che bisognerà fare attenzione anche a possibili inserimenti di Marotta per Dzeko, che rimane un pallino di Antonio Conte. La situazione rimane in sospeso e rischia di diventare un tormentone. La sensazione è però che, appena un tassello andrà al suo posto, a catena dovrebbero sbloccarsi anche tutte le altre situazioni in ballo. Dzeko o Suarez: il duello per la 9 bianconera prosegue regalando continui colpi di scena. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo occhio anche al mercato in uscita, ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA